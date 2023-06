Polícia Civil deflagra operação contra financeira por empréstimos fraudulentos no município de Capela

Polícia Civil deflagra operação contra financeira por empréstimos fraudulentos em Capela

Foram cumpridos dois mandados de prisão e três de busca e apreensão

Policiais civis da Delegacia de Capela deflagram Operação Avante e cumprem dois mandados de prisão e três de busca e apreensão contra uma financeira, responsável por realizar empréstimos fraudulentos contra idosos e deficientes na cidade. A ação ocorreu nesta terça-feira, 20, no município capelense.

De acordo com informações do delegado Amauri Rocha, que está à frente do caso, foram realizadas buscas, tanto na residência do proprietário da financeira, como também na própria empresa, onde encontraram vários cartões de crédito, chips de celulares e dinheiro em espécie.

“O dono da financeira realizava os empréstimos e uma funcionária era responsável por ir ao caixa, onde retirava o dinheiro e ainda realizava transferência para sua conta pessoal. As vítimas só descobriam que fizeram o empréstimo meses depois, pois percebiam um desconto alto em seu dinheiro. Esses retornavam para a financeira, mas o dono alegava ser um problema do próprio banco” detalhou Amauri.

O delegado ainda explicou que “os suspeitos ficavam com os documentos das vítimas, no momento em que realizavam os emprétimos fraudulentos”. Desde 2020, vêm sendo registrados boletins de ocorrência contra essa mesma financeira.

Os presos serão encaminhados para a delegacia, onde permanecerão à disposição da Justiça. “Caso surjam novas vítimas dessa financeira, compareça à Delegacia de Capela, para que os fatos sejam apurados”, concluiu o delegado.

