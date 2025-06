PC deflagra operação contra grupo investigado por aplicar golpes em locadoras de veículos em Aracaju

A Delegacia de Turismo (Detur) deflagrou, nesta terça-feira (10), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra cinco investigados por aplicar golpes em torno da locação de veículos em Aracaju. Duas pessoas foram presas em flagrante. A ação policial, que ocorreu em Aracaju, Barra dos Coqueiros e Japaratuba, contou com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core).

De acordo com o delegado Dekson Castro, as investigações tiveram início em 2024, a partir da instauração do inquérito policial destinado à apuração de fraudes contra locadoras de veículos. Os investigados locavam o veículo e, posteriormente, repassavam a terceiros, gerando o prejuízo às locadoras. “Durante as investigações, solicitamos os mandados de busca e apreensão na casa dos cinco envolvidos”, detalhou.

Durante o cumprimento das decisões judiciais, as equipes policiais encontraram munições e drogas. “Em continuidade à ação, os policiais prenderam dois investigados em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas”, especificou o delegado responsável pela investigação.

Dekson Castro informou ainda que as investigações seguem em andamento para identificar outros eventuais envolvidos no crime. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com o andamento da investigação sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto SSP