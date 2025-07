POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA JOGOS DE AZAR NAS CIDADES DE ARACAJU E NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Polícia Civil de Sergipe deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), uma operação de combate à prática ilegal de jogos de azar em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A ação contou com equipes da Delegacia-Geral e do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri). Durante a ação, foram apreendidas diversas máquinas caça-níqueis em estabelecimentos localizados no Centro da capital e nos bairros Bugio, Santos Dumont, São Conrado e 17 de Março, além de localidades do município de Nossa Senhora do Socorro.

A ofensiva faz parte da continuidade das ações iniciadas no fim de maio, quando várias máquinas foram apreendidas em uma primeira fase da operação, que identificou a exploração clandestina de jogos de azar, com prejuízos financeiros a diversas pessoas.

Segundo o delegado-geral Thiago Leandro, a Polícia Civil tem intensificado o combate a esse tipo de crime. “Estamos recebendo denúncias sobre a tentativa de implementação dessas casas clandestinas de apostas, principalmente nas periferias e no Centro de Aracaju. Não vamos permitir que essas máquinas sirvam para maquiar crimes mais graves”, afirmou.

As investigações seguem sob responsabilidade do Depatri, que continuará com as diligências para identificar outros envolvidos e coibir a instalação e funcionamento desses estabelecimentos ilegais.

A Polícia Civil reforça a importância do apoio da população e solicita que informações sobre crimes sejam repassadas anonimamente por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP