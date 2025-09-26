Polícia Civil deflagra operação e prende dois homens suspeitos por tentativa de homicídio em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Lagarto, deflagrou na manhã desta sexta-feira, 26, uma operação para cumprir dois mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em uma tentativa de homicídio registrada no dia 10 de agosto deste ano, em um bar da cidade lagartense.

De acordo com o delegado Bruno Alcântara, responsável pela investigação, o crime ocorreu durante uma briga generalizada, quando os suspeitos trocaram tiros no local. Duas pessoas foram atingidas — uma delas sem qualquer ligação com o conflito. As vítimas foram socorridas, encaminhadas ao hospital e receberam alta após alguns dias.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou todos os envolvidos e constatou que havia uma rixa antiga entre eles. Um dos suspeitos, inclusive, estava em liberdade temporária em razão do benefício concedido pelo Dia dos Pais.

Ainda segundo a polícia, os investigados possuem extenso histórico criminal, com passagens por crimes como roubo, furto e homicídio. Dois deles respondiam em liberdade por esses delitos e também são investigados por participação em um roubo a banco no estado da Bahia. Os suspeitos são considerados de alta periculosidade, sendo temidos na comunidade onde residem.

A operação, que teve o objetivo de combater a criminalidade e garantir maior segurança à população de Lagarto, contou com o apoio do 7º Batalhão da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Lagarto. Os presos estão à disposição da Justiça.

Com informações e foto da SSP