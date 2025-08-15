Polícia Civil de SE deflagra operação interestadual contra o tráfico de drogas e associação criminosa

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Narcóticos (Denarc), deflagrou, na manhã desta sexta-feira (15), uma operação integrada de combate ao tráfico de drogas, à associação criminosa e ao comércio ilegal de armas de fogo. Um homem foi preso durante a ação, que contou com o apoio da Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil de Alagoas, da Divisão de Inteligência (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe, da Delegacia Regional de Propriá e da Polícia Civil de Santa Catarina, especificamente da unidade de Blumenau.

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, as investigações tiveram início há cerca de oito meses, a partir de informações de que um homem foragido do sistema de Justiça de Sergipe — com mandados por tráfico de drogas, homicídio e associação para o tráfico — estaria escondido em Maceió (AL). “A partir da capital alagoana, ele coordenava o tráfico na região metropolitana de Aracaju”, explicou.

As apurações também identificaram a participação de outras três pessoas, com funções voltadas à logística e à parte financeira da associação criminosa. “Com base nessas informações, a Polícia Civil representou pelas prisões preventivas, mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares, todos cumpridos com êxito nesta sexta-feira”, completou o delegado.

O trabalho conjunto envolveu a atuação em três estados. “Demonstrando a capacidade de integração das polícias e a importância dessa cooperação para dar uma resposta mais efetiva ao crime organizado e ao tráfico de drogas”, acrescentou Rafael Kaufer.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia (181), com garantia de sigilo.

Com informações e foto da SSP