Polícia Civil deflagra Operação Mutação e desarticula fraudes em leilões de empresa credenciada ao Detran

O Cope deflagrou na manhã desta segunda-feira (26), a Operação Mutação, que desarticulou um esquema de fraudes em leilões de veículos realizados por uma empresa terceirizada credenciada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran/SE).

Foram cumpridos mandados de busca e apreensão contra diretores da empresa nos municípios de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. Os investigados respondem pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e inserção de dados falsos em sistema público.

Foram apreendidos documentos, computadores, celulares e veículos, incluindo um automóvel que havia sido arrematado de forma fraudulenta e estava sendo utilizado pela própria gerente da empresa..

As investigações tiveram início há cerca de dois meses, após o Detran/SE apresentar notícia-crime apontando indícios de manipulações em leilões de veículos apreendidos no pátio da empresa. O esquema consistia em alterar fotos e dados no sistema, modificando o estado dos veículos para “sucata”, o que gerava prejuízo ao Detran e ao Estado de Sergipe.

Além das apreensões, a decisão judicial determinou o afastamento da atual direção da empresa investigada e nomeou um administrador indicado pelo Detran/SE para conduzir os trabalhos.

O nome da operação faz alusão à modificação indevida do estado de conservação dos veículos nos sistemas da empresa.

A ação contou com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e do Instituto de Criminalística (IC), órgão da Polícia Científica (PCi).

Com informações da SSP