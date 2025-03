POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO PROTETOR PARA COMBATER CRIMES CIBERNÉTICOS NO MUNICÍPIO DE POÇO VERDE

A Delegacia de Poço Verde, com o apoio do Instituto de Criminalística e da Delegacia Regional de Itabaiana, deflagrou na manhã desta terça-feira (11), a Operação Protetor, com o objetivo de combater crimes cibernéticos. Ação ocorreu no município de Poço Verde.

A operação foi conduzida para dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, e resultou na apreensão de um aparelho celular e um notebook, encontrados em posse de um investigado por delitos eletrônicos.

As investigações seguem em andamento, com a Polícia Civil apurando a possível existência de uma organização criminosa especializada em crimes digitais. O delegado Gustavo Viterbo, responsável pela ação, informou que diligências complementares estão sendo realizadas para coletar mais informações e subsidiar o inquérito policial.

A Polícia Civil de Sergipe reafirma seu compromisso com a segurança da população, destacando a importância do combate a delitos digitais e o esforço contínuo para garantir a proteção dos cidadãos no ambiente virtual.

Com informações e foto da SSP