Polícia Civil deflagra a primeira fase da “Operação Rastros” e recupera celulares no município de Lagarto

A Delegacia de Simão Dias, com apoio operacional da Delegacia Regional de Lagarto, deflagrou, nesta quinta-feira (06), a primeira fase da Operação Rastros, no município de Lagarto. A ação teve como objetivo o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão e resultou na recuperação de seis aparelhos celulares.

De acordo com as informações policiais, a operação é um desdobramento dos furtos de telefones celulares ocorridos durante o ‘Festival da Gente’, realizado em Simão Dias nos dias 1º, 2 e 3 de agosto deste ano.

As apurações indicaram a atuação de associações criminosas estruturadas, especializadas na subtração de aparelhos em eventos de grande porte, promovendo posteriormente a dispersão dos objetos para diversas cidades e estados.

Ainda conforme o levantamento policial, nos últimos meses, diligências efetuadas pela Delegacia de Simão Dias já haviam possibilitado a recuperação de cerca de 60 aparelhos celulares, devolvidos aos seus legítimos proprietários.

A ação desta quinta-feira reforça o trabalho de inteligência desenvolvido para desarticular grupos criminosos que atuam de maneira organizada nesse tipo de crime.

As investigações prosseguem para recuperar aparelhos remanescentes, e novas fases da operação deverão ser deflagradas.

Informações que possam contribuir com o trabalho policial podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Com informações da SSP