Polícia Civil deflagra segunda fase da Operação Mutação e prende duas mulheres  investigadas por fraudes em venda de veículos apreendidos

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deflagrou, nesta quarta-feira (16), a segunda fase da Operação Mutação, que investiga fraudes na alienação de veículos apreendidos. Durante a ação, foram presas a proprietária e a gerente de uma empresa terceirizada. As prisões ocorreram nos municípios de Aracaju (SE) e São José do Rio Preto (SP).

Na primeira etapa da investigação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão na residência da gerente e na sede da empresa responsável pela custódia e venda dos veículos. A partir da análise dos documentos apreendidos, foram identificadas diversas irregularidades nos processos de alienação.

Segundo as investigações, a fraude consistia na adulteração de imagens dos veículos cadastrados para leilão, com a finalidade de reclassificá-los como “sucata”. Com isso, causavam prejuízos ao Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran/SE) e ao próprio Estado, manipulando os valores arrecadados nas vendas.

Com base nas provas reunidas, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da proprietária e da gerente da empresa, além do sequestro e indisponibilidade de seus bens. Os pedidos foram deferidos pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracaju.

A operação contou com o apoio da Dipol, do Instituto de Criminalística, e da Polícia Civil do Estado de São Paulo, através do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de São José do Rio Preto, que atuou no cumprimento do mandado naquele município.

Desde março de 2025, a empresa vem sendo administrada por um gestor judicial nomeado pela Justiça. No entanto, a atuação dele tem sido dificultada pela própria proprietária, que chegou a inviabilizar o funcionamento da empresa. Durante esse período, os salários deixaram de ser pagos, os repasses ao Detran/SE foram suspensos e o fornecimento de energia elétrica foi interrompido por falta de pagamento.

A operação recebeu o nome de Mutação em referência à modificação irregular do estado de conservação dos veículos nos sistemas da empresa, prática que foi central na fraude identificada.

