PC DESARTICULA PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, PRENDE UM SUSPEITO E APREENDE DUAS ADOLESCENTES EM CARMÓPOLIS

Ação aconteceu no bairro Trapiá II e resultou na apreensão de drogas e na condução de duas adolescentes envolvidas no crime

A Delegacia de Carmópolis desarticulou um esquema de tráfico de drogas que operava no bairro Trapiá II, nas proximidades da sede de uma grande empresa, em Carmópolis. A ação, divulgada nesta sexta-feira (9), resultou na prisão em flagrante de um homem e na apreensão de duas adolescentes envolvidas com o comércio de entorpecentes.

Segundo o delegado Eurico Nascimento, as investigações foram iniciadas após denúncias anônimas, que indicavam a movimentação intensa de usuários em horários específicos em um imóvel localizado na Rua Manoel Rodrigues.

“Com base nas denúncias, os policiais realizaram acompanhamento no local e flagraram duas adolescentes, uma delas conduzindo uma motocicleta, recebendo uma sacola plástica da moradora da residência investigada. Ao perceberem a aproximação da equipe, elas tentaram fugir, mas foram interceptadas na região da Palmeira”, detalhou.

Com as suspeitas, os policiais encontraram uma quantidade significativa de maconha escondida no compartimento da motocicleta e em uma mochila. “Em continuidade à ação, a equipe retornou ao imóvel e localizou um homem suspeito de ser o responsável pela distribuição das drogas. No local, foram apreendidos uma balança de precisão, um pedaço de substância análoga a maconha embalada e 17 pinos de substância análoga a cocaína, além de outros materiais que caracterizam o tráfico de entorpecentes”, acrescentou o delegado.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Carmópolis para os procedimentos legais.

O delegado Eurico Nascimento enfatizou ainda que a operação representa um avanço no combate ao tráfico de drogas no município. “Essa ação enfraquece as redes criminosas que atuam na região e demonstra o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população”, destacou.

