Polícia Civil desarticula ponto de venda de drogas em Nossa Senhora das Dores

Equipes da Delegacia de Nossa Senhora das Dores deflagraram a Operação Beco Seguro que resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas nessa segunda-feira, 13. A ação policial, que ocorreu na localidade de Beco do Belo, foi divulgada nesta terça-feira, 14.

De acordo com o delegado Carlos Antônio, a ação policial foi desencadeada a partir de denúncias anônimas repassadas à Polícia Civil. “Segundo as investigações, o imóvel era utilizado não apenas para armazenar drogas, mas também para abrigar um foragido da Justiça”, complementou.

Durante a operação, os policiais apreenderam um tablete de maconha, pedras de crack a granel, uma balança de precisão e diversas gaiolas com pássaros silvestres, mantidos ilegalmente em cativeiro.

O delegado Carlos Antônio destacou a importância da operação no combate ao tráfico local e no fortalecimento da segurança pública. “A Operação Beco Limpo é uma resposta às constantes denúncias da população, que tem confiado no trabalho da polícia”, ressaltou.

“Conseguimos desarticular um esquema criminoso e apreender materiais que comprovam a prática de tráfico, além de proteger a fauna silvestre de práticas ilegais”, complementou o delegado Carlos Antônio.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP