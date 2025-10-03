POLÍCIA CIVIL DESARTICULA QUADRILHA ESPECIALIZADA EM FURTOS EM SUPERMERCADOS EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quinta-feira (02), quatro integrantes de uma associação criminosa especializada em furtos de mercadorias de supermercados em Nossa Senhora da Glória.

Os suspeitos foram flagrados no Povoado Algodão minutos após saírem de dois estabelecimentos comerciais com produtos escondidos em sacolas e envoltos em toalhas para evitar a detecção pelos sensores eletrônicos.

De acordo com investigações da delegacia regional do município, o grupo agia de forma coordenada, utilizando métodos sofisticados para escapar da fiscalização eletrônica. Os autores, cujos nomes não foram divulgados, ocultavam os produtos em sacolas e utilizavam toalhas para camuflar os itens furtados, além de adotarem técnicas para não acionar os alarmes dos sensores magnéticos.

A ação policial foi deflagrada após monitoramento das atividades suspeitas na região. Os agentes surpreenderam os suspeitos no Povoado Algodão, na zona rural do município, momentos depois de cometer os furtos. A apreensão incluiu itens variados, indicando possível revenda no mercado ilegal.

Os presos foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa e foram encaminhados para audiência de custódia, onde um juiz determinará as medidas cautelares aplicáveis.

A investigação apura se o grupo atuava em outras cidades da região, e se havia receptadores para os produtos furtados.

Com informações e foto da SSP