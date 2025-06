Polícia Civil desmonta central de monitoramento mantida pelo tráfico de drogas no bairro 18 do Forte

Uma operação da 3ª Delegacia Metropolitana (3ª DM), com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), desmontou um sistema de câmeras de monitoramento utilizado pelo tráfico de drogas para monitorar e intimidar moradores no Morro da Reação, no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Na ação policial, que ocorreu nesta quinta-feira (12), um adolescente foi apreendido.

De acordo com as investigações, o tráfico havia instalado uma central de vigilância com 12 câmeras espalhadas pelo morro. Os equipamentos eram usados para observar a entrada e saída de moradores, intimidar a população local e dificultar a atuação policial. Todos os dispositivos foram apreendidos e inutilizados pela Polícia Civil.

Durante a operação, um adolescente que era utilizado pelos traficantes para monitorar a movimentação de moradores por meio de um celular e também atuava na venda e entrega de drogas na região foi apreendido. O jovem foi localizado em uma das áreas controladas pelo grupo criminoso.

As investigações continuam para identificar e capturar outros envolvidos com o esquema criminoso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP