POLÍCIA CIVIL DETALHA FUNCIONAMENTO DE DELEGACIAS DURANTE A SEMANA SANTA E O DIA DE TIRADENTES; CONFIRA

Durante o feriado prolongado da Semana Santa e do Dia de Tiradentes, a Polícia Civil estabeleceu um planejamento operacional para funcionamento de delegacias plantonistas na região metropolitana e interior do estado. As equipes estarão de prontidão para o registro de boletins de ocorrência e também atendimento às equipes das demais forças de segurança pública.

A Polícia Civil de Sergipe manterá plantões durante todo o feriado da Semana Santa e Dia de Tiradentes para garantir o atendimento à população da capital, região metropolitana e interior do estado. Os plantões terão início na noite desta quarta-feira, 16, e seguirão até a manhã da próxima segunda-feira, 22.

Durante o período, equipes compostas por delegados e oficiais investigadores estarão atuando na Central de Flagrantes e no Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), em Aracaju, para lavratura de procedimentos de polícia judiciária e atendimento a ocorrências.

A Delegacia de Atendimento ao Turista (Detur) funcionará 24 horas por dia, com reforço de efetivo nas noites de sexta-feira, 18, sábado, 19, e domingo, 20, devido ao evento Vila da Páscoa, realizado na Orla da Atalaia.

Além disso, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e a Divisão de Inteligência (Dipol) estarão de prontidão para atender demandas em Aracaju e em todo o estado.

Outra alternativa para a população é a Delegacia Virtual, disponível no site da Polícia Civil (delegaciavirtual.pc.se.gov.br). O serviço online conta com atendentes de plantão e validadores de registros, além da Delegacia Virtual da Mulher, onde é possível registrar boletins de ocorrência e solicitar medidas protetivas de urgência.

Interior

De acordo com o delegado Fábio Pereira, coordenador operacional das delegacias do interior, a Polícia Civil terá o funcionamento plantonista nas cidades de Maruim, Nossa Senhora da Glória, Propriá, Itabaiana, Lagarto e Estância. “Nesses plantões haverá delegado de polícia e oficiais investigadores”, detalhou.

A Polícia Civil também contará com unidades destinadas ao atendimento de ocorrências e registro de boletim de ocorrência: Canindé de São Francisco, Neópolis, Tobias Barreto, Carira e Nossa Senhora das Dores. “Nestas unidades, teremos equipes de oficiais investigadores. As equipes estarão empregadas para garantir a segurança pública da população durante este feriado prolongado da Semana Santa e do Dia de Tiradentes”, evidenciou Fábio Pereira.

Denúncias

A Polícia Civil também informa que denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas também podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, no telefone 181. As informações podem contribuir com a atuação das equipes plantonistas e também com investigações policiais em todo o estado. O sigilo do denunciante é garantido.

Ascom SSP