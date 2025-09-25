Polícia Civil divulga imagem de foragido por homicídio em Itaporanga D’Ajuda

A Polícia Civil divulgou, nesta quarta-feira, 24, a imagem de Diogo Andrade dos Santos Fontes, de 23 anos, investigado por participação em um homicídio ocorrido em junho deste ano, na zona rural de Itaporanga D’Ajuda. Ele é considerado foragido e segue sendo procurado.

De acordo com as investigações, o crime teria envolvido três indivíduos que perseguiram e agrediram a vítima, um idoso morador da região, até a morte. Dois suspeitos, de 19 e 23 anos, tiveram as prisões preventivas decretadas e já foram detidos, após se apresentaram voluntariamente na delegacia, acompanhados de um advogado. Após a formalização das prisões, ambos foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede o apoio da população para obter informações que possam levar ao paradeiro do terceiro investigado. Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP