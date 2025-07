POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE FORAGIDO POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

A Delegacia de Porto da Folha divulgou nesta quarta-feira, 30, a imagem de Roberto Lima Dutra, de 34 anos, foragido da Justiça por tentativa de feminicídio. Segundo as investigações, ele é suspeito de atirar contra a sua ex-esposa em 2023. Informações sobre a localização do homem podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).

De acordo com o levantamento policial, na ocasião do crime, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo, mas sobreviveu ao ataque. Após a conclusão do inquérito que apurou o caso, foi representada pela prisão do investigado, mas Roberto Lima foragiu e está sendo procurado desde então.

O sigilo do denunciante é garantido.

