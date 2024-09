POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE HOMEM FORAGIDO DA JUSTIÇA SERGIPANA; ELE É ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores, divulga neste sábado, 7, a imagem de Elpídio Barreto dos Santos Junior, conhecido como “DUCA” ou “ALEIJADO”, suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele está foragido desde fevereiro de 2024.

De acordo com as investigações, o indivíduo estaria se escondendo na região do Robalo, nas adjacências da Zona de Expansão de Aracaju, e tem longo histórico no cometimento de crimes relacionados a tráfico de drogas, porte /posse ilegal de arma e munições.

O delegado responsável pela investigação complementa que os órgãos de sergurança pública, como Polícia Civil, Militar e outros, intesificaram as diligências e operações para obtenção de sucesso na captura do suspeito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do foragido sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP