POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE HOMEM INVESTIGADO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL NO CENTRO DE ARACAJU

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Atendimento à Mulher (DEAM), divulgou, nesta quarta-feira (8), a imagem de um homem investigado pela prática de importunação sexual contra uma mulher, fato ocorrido na Rua Santo Amaro, região central de Aracaju.

De acordo com o relato da vítima, ela caminhava sozinha em direção à Catedral, quando foi surpreendida pelo suspeito — homem de cor morena clara, usando bermuda, camiseta e boné. O investigado teria se aproximado por trás e tocado partes íntimas da vítima.

Ainda conforme o relato, o homem foi perseguido por alguns lojistas que presenciaram a cena, mas conseguiu fugir do local. As imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos da região podem auxiliar na elucidação do caso e já estão sendo analisadas pela equipe policial.

A Polícia Civil solicita que informações que possam contribuir com a identificação e localização do investigado sejam repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

