POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE HOMEM INVESTIGADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO NA ZONA OESTE DE ARACAJU

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) divulgou a imagem do homem investigado como autor da tentativa de homicídio ocorrida no fim da noite de 18 de abril, no bairro América, na Zona Oeste de Aracaju. A imagem foi divulgada nesta quinta-feira (22).

Segundo apurado pelo DHPP, dois homens desembarcaram de um veículo Chevrolet Onix, de cor verde escura, nas proximidades da esquina entre as ruas Canadá e Costa Rica. Em seguida, os suspeitos iniciaram uma série de disparos de arma de fogo em direção a um grupo de pessoas que participava de uma confraternização no local.

Ainda na investida criminosa, um dos suspeitos chegou a perseguir a vítima por alguns metros, efetuando diversos disparos em sua direção. Ela foi atingida por um disparo e encaminhada a um hospital da capital, onde permanece internada sem risco de morte.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização do investigado como autor da tentativa de homicídio sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP