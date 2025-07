POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DE HOMEM SUSPEITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NO SANTA MARIA, EM ARACAJU

A 9ª Delegacia Metropolitana (DM) divulgou, nesta quinta-feira (24), a imagem do suspeito de uma tentativa de homicídio que vítimou um policial militar da reserva. O crime ocorreu por volta da 1h do dia 23 de fevereiro deste ano, no bairro Santa Maria, em Aracaju, quando o militar foi atingido por um golpe de faca no tórax.

De acordo com as investigações, a vítima assistia a uma partida de futebol em um estabelecimento do bairro. Ao sair para a área externa, o policial da reserva notou a presença de um homem e questionou se havia algum problema. O suspeito respondeu que aguardava um transporte por aplicativo. Na sequência, quando a vítima se virou de costas, foi atacada com uma facada.

Após o crime, o autor fugiu, e a vítima foi socorrida por uma viatura da Polícia Militar que passava pela região e foi encaminhada a uma unidade hospitalar. Câmeras de segurança próximas ao local do crime registraram imagens do suspeito, que está sendo procurado.

A Polícia Civil solicita que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP