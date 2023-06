Polícia Civil divulga imagem de investigado por estupro, furto e homicídio no município de Japoatã

A Polícia Civil divulgou, nesta sexta-feira (16), a imagem do investigado pelos crimes estupro e furto de celular praticados contra uma mulher. Ele também é investigado por um crime de homicídio. O caso ocorreu em Japoatã.

De acordo com o delegado Paulo Nunes, depois dos crimes de estupro e furto, ele foi perseguido por vizinhos da vítima. “Um desses vizinhos chegou a ele e, em retaliação, o investigado e um outro homem cometeram o homicídio desse vizinho”, destacou.

A Polícia Civil solicita que informações que possam levar à localização do investigado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP