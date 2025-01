Polícia Civil divulga imagem de investigado por golpes via PIX

A Polícia Civil, por meio da 7ª Delegacia Metropolitana, divulgou nesta quinta-feira (23), a imagem de Adriano Dias dos Santos, de 31 anos, investigado por praticar diversos golpes envolvendo transferências via PIX.

Adriano Dias, residente no bairro Santa Maria, em Aracaju, é acusado de invadir perfis em redes sociais para pedir dinheiro em nome das vítimas.

Adriano possui um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça e está sendo procurado pelas autoridades. De acordo com as investigações, ele atua acessando contas em redes sociais de terceiros, simulando pedidos de ajuda financeira e induzindo as vítimas a realizarem transferências bancárias.

A Polícia Civil informou que o suspeito já foi identificado como responsável por vários crimes de estelionato e reforça que é essencial que possíveis novas vítimas ou pessoas que tenham informações sobre seu paradeiro entrem em contato.

Qualquer informação que possa ajudar na identificação ou localização do investigado pode ser repassada de forma anônima por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP