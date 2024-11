Polícia Civil divulga imagem de investigado por tentativa de feminicídio em Aracaju

A Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Aracaju divulgou a imagem de Tiago Pereira da Silva investigado por tentativa de feminicídio contra a ex-companheira. A imagem do investigado foi divulgada nesta quinta-feira, 14.

De acordo com as informações policiais, a tentativa de feminicídio ocorreu no último dia 8 de novembro. Após o crime, ele fugiu e se encontra na condição de foragido, porém continua ameaçando de morte a vítima e o filho dela através de mensagens.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a localização e a prisão do investigado Tiago Pereira da Silva sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP