Polícia Civil divulga imagem de mulher suspeita de furtar cartão e causar prejuízo de R$ 4 mil em Aracaju

A Polícia Civil divulgou imagens da mulher suspeita de furtar um cartão de crédito e utilizar de forma indevida para fazer compras em diversas lojas de Aracaju. O prejuízo da vítima é estimado em R$ 4 mil. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 2, pela 9ª Delegacia Metropolitana (9ª DM).

De acordo com as informações policiais, no dia 10 de junho, a vítima percebeu uma movimentação de compra no cartão. Ao consultar o extrato da transação através do aplicativo do banco, a vítima identificou diversas compras feitas desde o dia 20 de maio.

Ao se deparar com a situação, a vítima efetuou o bloqueio do cartão e se deslocou até uma das lojas que haviam utilizado o cartão, conseguindo obter imagens da mulher suspeita de utilizar o cartão. A maioria das compras foi feita no bairro Santa Maria.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à prisão da suspeita do crime de furto qualificado sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP