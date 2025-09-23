PC DIVULGA IMAGEM DE SUSPEITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM ÔNIBUS NO TERMINAL RODOVIÁRIO DE CARIRA

A Polícia Civil divulgou, nesta terça-feira (23), a imagem de um homem investigado por importunação sexual contra uma adolescente em um ônibus no Terminal Rodoviário de Carira. O caso foi registrado na manhã da última segunda-feira (22), após a família da vítima acionar a polícia imediatamente.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou ter sido tocada de forma não consentida pelo suspeito durante o trajeto. A Delegacia Regional de Carira formalizou a ocorrência e deu início às diligências.

Como parte da investigação, foram solicitadas as imagens do circuito de segurança do ônibus, que devem auxiliar na coleta de provas e na responsabilização do autor do crime.

A Polícia Civil reforça que informações que possam ajudar a localizar ou identificar o suspeito podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP