Polícia Civil divulga imagem de um homem investigado por estelionato em torno de venda de imóvel no Guajará, em Nossa Senhora do Socorro

A 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) divulgou a imagem de Bruno Batista Santos, investigado por crime de estelionato em torno da venda de um imóvel no Loteamento Guajará, em Nossa Senhora do Socorro. A imagem foi divulgada nesta segunda-feira (9).

Segundo o delegado Henrique Tomiello, o crime foi praticado pelo investigado Bruno, e duas mulheres tiveram participação menor no delito, já que uma forneceu conta Pix e outra o acompanhou no dia do fato.

“O investigado anunciou a venda de uma casa em um site na internet, porém o imóvel não era de sua propriedade. Ele conseguiu aplicar o golpe em duas vítimas, que chegaram a pagar, respectivamente, R$ 7 mil e R$ 10 mil”, detalhou o delegado.

Com o avançar das investigações, a Polícia Civil solicitou junto ao Poder Judiciário o mandado de prisão contra Bruno Batista Santos, que tem conhecimento da decisão judicial e se encontra na condição de foragido da Justiça.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização e à prisão de Bruno Batista Santos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP