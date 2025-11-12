POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DO 2º INVESTIGADO POR HOMICÍDIO REGISTRADO EM POVOADO DE EM CARIRA

A Delegacia de Carira divulgou, nesta quarta-feira (12), a imagem do segundo investigado pelo homicídio que vitimou o senhor José Carlos Pereira, em 20 de outubro, no povoado Pedra Branca. O filho da vítima foi identificado como autor do crime e preso em flagrante logo após a ação criminosa.

De acordo com o delegado Samuel Souza, a vítima foi encontrada morta dentro de sua residência, com ferimentos provocados por golpes de faca. “O corpo do senhor José Carlos Pereira foi localizado por familiares e pela Polícia Militar após vizinhos ouvirem pedidos de socorro por volta das 4h da manhã”, detalhou.

Durante os levantamentos iniciais, as equipes policiais identificaram que o principal suspeito do crime era o próprio filho da vítima. “Testemunhas, entre elas parentes e familiares, relataram que ele é usuário de drogas, frequentemente pedia dinheiro ao pai e havia sido proibido de frequentar a casa”, complementou o delegado.

Na investigação, os policiais também colheram depoimentos que indicaram a inexistência de sinais de invasão no imóvel. “Conforme os depoimentos colhidos no decorrer da apuração policial, não havia indícios de arrombamento, o que indica que o autor do cime tinha acesso à residência”, relatou Samuel Souza.

Com a continuidade das diligências, o filho da vítima foi preso em flagrante. “Durante o interrogatório, ele negou o crime, alegando que as manchas de sangue eram de suco de morango e que havia bebido na noite anterior. Ele também afirmou não usar drogas, apenas álcool, e declarou que mantinha boa relação com o pai”, informou o delegado.

Mesmo após a identificação do filho da vítima como investigado pelo homicídio, as investigações prosseguiram, e a Delegacia de Carira constatou que um segundo homem teria participado do crime.

Fonte SSP