POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DO SUSPEITO DE FURTAR CABOS DE FIBRA ÓPTICA NA AVENIDA GENTIL TAVARES, EM ARACAJU

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof) está investigando uma série de furtos de fios, especialmente de cabos de fibra óptica, ocorridos recentemente em Aracaju. As investigações mostram que criminosos costumam cortar os cabos em busca de cobre, mas, ao perceberem que se trata de fibra óptica — material sem valor de revenda —, acabam abandonando a fiação nas proximidades do local do crime. Entre as situações investigadas, está o caso registrado no fim do mês passado na avenida Gentil Tavares, localizada na região central da capital.

Segundo a delegada Thereza Simony, esse caso ocorreu no último dia 30 de setembro, por volta das 20h30, e foi flagrado por câmeras de segurança. “As imagens registraram um homem vestindo camisa branca, bermuda e boné vermelhos cometendo a investida criminosa”, detalhou.

Na ação criminosa, o homem se abaixa em um ponto de passagem de fiação e comete o furto. “Em seguida, o suspeito deixa o local carregando uma sacola e uma mochila aparentemente contendo o material furtado”, narrou a delegada, explicando que casos como esse geralmente acontecem à noite ou durante a madrugada, períodos de menor movimentação de pessoas e veículos.

Thereza Simony ressaltou ainda que esse tipo de furto causa prejuízos significativos às empresas de telefonia e aos órgãos públicos, tanto pelo custo de reposição do material quanto pela interrupção dos serviços essenciais prestados à população.

Diante dos prejuízos às empresas e aos consumidores, a Polícia Civil está divulgando as imagens do suspeito com o objetivo de identificá-lo e localizá-lo. Informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia (181).

Fonte e foto SSP