POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGEM DO SUSPEITO DE FURTAR COFRE DE LANCHONETE FAST-FOOD NA ORLA DE ATALAIA

Em investigação conduzida pela Delegacia Especial de Turismo (Detur), a Polícia Civil divulgou a imagem do suspeito de furtar um cofre com cerca de R$ 3 mil de uma lanchonete fast-food localizada na Orla de Atalaia, na Zona Sul de Aracaju. A imagem foi divulgada nesta quinta-feira (6).

De acordo com o registro da ocorrência, o caso aconteceu por volta de 1h da madrugada, no dia 21 de janeiro deste ano. Na data do fato, o suspeito quebrou o vidro da janela do drive-thru do estabelecimento comercial e acessou o local.

Já na lanchonete, o homem vasculhou a loja, e encontrou um dos cofres, que ele arrastou e colocou em um carrinho do próprio fast-food, saindo pelo acesso do estabelecimento comercial localizado na avenida Santos Dumont.

Os representantes da loja procuraram a Detur e, além de registrar o boletim de ocorrência, também anexaram imagens das câmeras de segurança da lanchonete, o que possibilitou a divulgação do rosto e das vestimentas do suspeito.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP