Polícia Civil divulga imagens da mulher suspeita de furto em livraria na Zona Sul de Aracaju

A Delegacia de Turismo (Detur) divulgou imagens da suspeita de furto em uma livraria do shopping localizado no bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 9.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu no dia 25 de janeiro. O estabelecimento comercial registrou boletim de ocorrência, e as imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia.

Nas imagens, a mulher é flagrada na entrada da loja e observa produtos expostos nas estantes da livraria.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre a identificação da mulher suspeita de furto sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP