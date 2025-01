POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE AUTOR DE FURTO À CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANINHA; INFORMAÇÕES DISQUE 181

A Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira, 13, imagens de autor de furto à Câmara Municipal de Itabaianinha. À época, Edvaldo Santos Aragão, subtraiu 15 equipamentos eletrônicos, dos quais 12 foram recuperados pela Delegacia de Itabaianinha.

De acordo com as informações policiais, o suspeito se apresenta como THIAGO e segue foragido desde a data do crime, ocorrido em outubro de 2024. Na ação, foram furtados 13 tablets e dois notebooks da assembleia legislativa municipal. Ao total, 12 tablets já foram recuperados.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação da autoria do crime sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP