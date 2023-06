Polícia Civil divulga imagens de investigado por furto em shoppings

A Delegacia de Turismo (Detur) divulgou, nesta terça-feira (20), imagens do investigado por furtos em três shoppings de Aracaju. Ele levou celulares de funcionários de lojas. Os crimes ocorreram no último dia 11 de junho.

De acordo com as investigações, o investigado chegou a trocar de roupa para entrar em outro shopping. As imagens mostram o suspeito entrando em lojas dos centros comerciais e levando os aparelhos celulares.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização do autor dos furtos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Foto SSP