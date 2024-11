Polícia Civil divulga imagens de investigados por roubos de motos

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV), está investigando uma dupla suspeita de cometer roubos em série na Grande Aracaju, especialmente nas regiões de Nossa Senhora do Socorro, em bairros como Porto Dantas, Japãozinho e outros. As imagens foram divulgadas nesta terça-feira, 19.

De acordo com o delegado Cássio Viana, os dois homens utilizam uma motocicleta para abordar vítimas, geralmente trabalhadores que trafegam em horários de início ou fim de expediente. Na última sexta-feira,15, a dupla roubou uma motocicleta no conjunto Marcos Freire, em Nossa Senhora do Socorro. Embora a equipe policial tenha se deslocado rapidamente ao local, a moto ainda não foi recuperada.

Imagens de câmeras de segurança capturaram os suspeitos em ação, revelando características importantes, apesar de a dupla alterar as roupas frequentemente para dificultar a identificação. O delegado destacou que, com a divulgação das imagens, espera-se que conhecidos ou familiares dos suspeitos que desaprovam os crimes colaborem com as investigações, ligando para o Disque-Denúncia (181).

Até o momento, a dupla é responsável por pelo menos quatro assaltos confirmados pelas câmeras, mas há indícios de que os crimes sejam diários. “Esses crimes afetam diretamente os cidadãos trabalhadores, e precisamos do apoio da sociedade para interromper a sequência de assaltos, identificar e prender os responsáveis. Quem tiver informações pode ligar gratuitamente para o 181, com garantia de anonimato”, finaliza o delegado

Fonte SSP