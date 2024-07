POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE SUSPEITO DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO NA ZONA NORTE DE ARACAJU

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (25), imagens do suspeito do crime de extorsão mediante sequestro que aconteceu no último dia 8 de julho, no bairro Santos Dumont. O caso foi registrado na Central de Flagrantes.

Conforme apuração policial, o suspeito entrou no carro da vítima e mandou que ela dirigisse o veículo. Em seguida, ele passou a fazer ameaças contra a vítima para obter transferências pro Pix.