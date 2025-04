PC DIVULGA IMAGENS DE SUSPEITOS DE FURTAR ROUPAS DE MARCAS FAMOSAS EM LOJA DA ZONA SUL DE ARACAJU

A 1ª Delegacia Metropolitana (DM) divulgou, nesta quarta-feira (9), as imagens dos dois suspeitos de furtarem peças de roupas de marcas famosas em uma loja situada no bairro Jardins, na Zona Sul de Aracaju. O crime ocorreu no dia 29 de março.

De acordo com o delegado Augusto César, os homens se aproveitaram da movimentação da loja, para subtrair os produtos. “Tudo leva a crer que eles são contumazes em práticas semelhantes”, ressaltou.

Já com registro da ocorrência pelos representantes da loja, a Polícia Civil iniciou as investigações. “Coletamos as imagens das câmeras de segurança e chegamos às imagens dos suspeitos”, enfatizou o delegado Augusto César.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização dos suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia no telefone 181.

Fonte SSP