Polícia Civil divulga imagens de suspeitos de furto em condomínio

A Polícia Civil, por meio da 4ª Delegacia Metropolitana (DM), divulgou, nesta quinta-feira (16), as imagens dos homens que furtaram 15 bicicletas da área da garagem de um condomínio residencial do bairro Farolândia, em Aracaju. O caso ocorreu na madrugada do dia 10 de outubro.

De acordo com as informações policiais, três homens invadiram o condomínio pelo portão dos fundos, após quebrarem o cadeado. Durante o furto, eles passaram por veículos que estavam na garagem e por uma moradora que passeava com o seu cachorro. Os suspeitos usavam boné e chapéu, camisas de mangas longas, bermudas e sandália.

Com o registro do boletim de ocorrência do furto, a 4ª DM iniciou as investigações com a coleta de imagens das câmeras de segurança, que registraram a ação criminosa.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização dos suspeitos sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP