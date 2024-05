Polícia Civil divulga imagens de suspeitos do furto de motocicleta no Centro de Aracaju

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) divulgou imagens dos suspeitos do furto de uma motocicleta na rua Capela, no Centro de Aracaju. O crime ocorreu durante a madrugada do dia 21 de maio, e as imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 23.

De acordo com as informações policiais, a vítima relatou ainda que o furto ocorreu em sua própria residência. Além da motocicleta, um celular, cartões de crédito e documentos, que estavam próximos ao veículo, também foram levados pelos suspeitos.

As imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial que fica localizado ao lado da residência foram colhidas pela DRFV. As imagens mostram a ação de pelo menos três pessoas que teriam agido em conjunto no furto dos bens da vítima.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos suspeitos do furto sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP