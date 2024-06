POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DE SUSPEITOS DO ROUBO DE TRATOR E MOTOCICLETA NA ZONA RURAL DE SIMÃO DIAS

A Delegacia de Simão Dias divulgou as imagens dos suspeitos do roubo de um trator e de uma motocicleta no povoado Lagoa Grande, Zona Rural do município. O crime foi praticado por quatro homens armados em maio deste ano. As imagens foram divulgadas nesta quinta-feira, 27.

De acordo com as informações policiais, os suspeitos abordaram as vítimas enquanto trabalhavam na Zona Rural de Simão Dias. O crime ocorreu no dia 14 de maio deste ano.

Na investida criminosa, as vítimas foram amarradas. Parte dos suspeitos levaram o trator e a motocicleta, enquanto os outros permaneceram com as vítimas por mais de quatro horas.

Com a saída dos suspeitos, uma das pessoas amarradas conseguiu se soltar e chamar apoio policial.

No decorrer das diligências investigativas, imagens dos envolvidos no crime conduzindo o trator e a motocicleta em direção a Bahia foram coletadas pela Delegacia de Simão Dias.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos suspeitos sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP