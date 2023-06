Polícia Civil divulga imagens de última pessoa que esteve com vítima de agressão na cidade de Itabaiana

A Delegacia Regional de Itabaiana divulgou, nesta terça-feira (27), imagens que mostram a última pessoa que foi vista junto ao homem vítima de agressão em uma festa que ocorreu na cidade de Itabaiana, no último dia 13 de junho.

De acordo com as informações policiais, com a análise das imagens de câmeras de segurança localizadas na área da festa, é possível ver que a vítima vai em direção ao banheiro, onde foi agredida.

Desde o dia da agressão, a vítima encontra-se internada no Hospital de Urgência (Huse) em estado grave. Por isso, o homem agredido está impossibilitado de prestar depoimento à Polícia Civil.

A última pessoa vista com a vítima pode ajudar na apuração do caso. A Polícia Civil solicita que informações que possam ajudar a elucidar o caso e identificar a autoria do crime sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP