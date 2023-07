Polícia Civil divulga imagens do suspeito de estelionato contra idosa e saca R$ 2.500 em banco de Carira

A Polícia Civil de Carira procura por suspeito de estelionato praticado contra uma idosa, no dia 30 de junho deste ano, no município carirense. Imagens de câmera de segurança foram divulgadas nesta terça-feira, 25, e podem ajudar na localização do homem.

As investigações sobre o caso estão sendo conduzidas pelo delegado Samuel Oliveira. “A vítima estava no interior de uma agência bancária, com dificuldades para sacar o seu dinheiro da aposentadoria, quando o indivíduo se ofereceu para ajudá-la. Ela passou o cartão para este homem, o qual foi ao caixa eletrônico e disse que também não conseguiu sacar, pois o cartão da idosa estaria bloqueado”, citou o delegado.

Ainda de acordo com o que já foi apurado, ao invés de devolver o cartão da vítima, o suspeito ficou com ele, entregando à idosa o cartão de um terceiro. “Após deixar o banco, o homem passou um débito de R$ 2.500,00 do cartão da vítima e fez um saque de R$ 20 em uma agência de Nossa Senhora da Glória, deixando a conta da idosa sem nenhum valor”, explicou o delegado.

A Delegacia de Carira solicita que, se alguém conhecer o suspeito, repasse quaisquer informações sobre o caso pelo Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Texto e imagem SSP