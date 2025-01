PC DIVULGA IMAGENS DO SUSPEITO DE FURTAR CELULAR E DINHEIRO EM IMÓVEL NA ZONA DE EXPANSÃO DE ARACAJU

De acordo com as informações policiais, a vítima encontrou a residência com o portão entreaberto ao retornar para o imóvel. Dentro da casa, as luzes estavam acesas e havia objetos revirados pela residência.

Ainda segundo as informações policiais, a vítima identificou que um celular de trabalho e a quantia de R$ 280 tinham sido levados do imóvel.

Com base nos boletins de ocorrência, relatos dos moradores e imagens de câmeras de segurança, a Detur instaurou inquérito policial para identificar o suspeito do furto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação do suspeito do furto sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP