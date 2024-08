POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DO SUSPEITO DE HOMICÍDIO OCORRIDO NO POVOADO COVA DA ONÇA, EM MOITA BONITA

A Delegacia de Moita Bonita divulgou nesta segunda-feira (19), imagens do suspeito de atirar e matar um homem no Povoado Cova da Onça, na cidade de Moita Bonita.

Segundo a delegada Mirna Mota, o crime ocorreu no dia 10 de abril deste ano, quando o suspeito chegou ao local em uma motocicleta preta, vestindo um casaco escuro e de capacete. Ele entrou em um lava a jato e fez disparos de arma de fogo contra a vítima, fugindo em seguida.

Após diligências efetuadas pela equipe da Delegacia de Moita Bonita, os policiais coletaram imagens do suspeito durante a fuga.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização do suspeito sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto SSP