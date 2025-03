POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DO SUSPEITO DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO OCORRIDA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

A Divisão de Roupas e Furtos (Derof), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), divulgou imagens do investigado como autor da tentativa de latrocínio que ocorreu no último dia 9 de março, na avenida C, no conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro. As imagens foram divulgadas nesta sexta-feira (14).

De acordo com a delegada Thereza Simony, o homem vítima do crime estava na festa de aniversário da sogra, quando saiu e foi a um depósito de bebidas. “Após efetuar o pagamento, a vítima sai andando tranquilamente, quando é possível ver o autor do crime passar correndo em sua direção”, contextualizou.

Chegando à Praça da Juventude, a vítima foi abordada pelo investigado, sendo atingido pelas costas. “O investigado como autor do crime desferiu uma facada na região abdominal da vítima, que chegou a entrar em luta corporal com o investigado. O suspeito se desvencilhou e levou uma caixa de cerveja”, complementou Thereza Simony.

Ainda durante a investigação, foram coletadas imagens de câmeras de segurança da região, em que é possível observar o investigado transitando por outros estabelecimentos comerciais e observando as pessoas. “Aparentemente, com o intuito de roubá-las”, ressaltou a delegada titular da Derof.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização do investigado como autor da tentativa de latrocínio sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP