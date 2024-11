POLICIA DIVULGA IMAGENS DOS INVESTIGADOS POR ESTUPRO FORAGIDO DA JUSTIÇA EM AMPARO DE SÃO FRANCISCO

A Delegacia de Amparo de São Francisco divulgou imagens de foragidos investigados por estupro de vulnerável. As investigações apontam indícios de que dois homens estupraram uma criança de 10 anos. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira, 25.

De acordo com as informações policiais, após tomar conhecimento dos fatos, a delegacia acionou a rede de proteção e iniciou as investigações por meio de inquérito policial.

Junto ao inquérito policial, foram juntados laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML) e depoimentos testemunhais.

Com a identificação dos investigados – Manoel Messias da Silva de 74 anos e José Augusto dos Santos de 47 anos – a Justiça decretou as prisões preventivas de ambos. Após tomarem conhecimento da decisão judicial, fugiram de Amparo de São Francisco.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à localização dos foragidos investigados por estupro de vulnerável sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte SSP