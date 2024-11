Polícia Civil divulga imagens dos suspeitos de roubo praticado em ônibus do transporte intermunicipal

A 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) divulgou nesta quarta-feira (27), imagens dos suspeitos de um roubo praticado contra passageiros de um ônibus intermunicipal, na tarde dessa terça-feira (26).

De acordo com o delegado Hugo Leonardo, o crime ocorreu por volta das 16h45, quando três homens anunciaram o roubo no veículo que fazia a linha Aracaju x Laranjeiras. As vítimas tiveram celulares e outros pertences roubados.

Após a prática do crime, os suspeitos desembarcaram do veículo na BR-101, nas imediações da estrada de acesso a um restaurante localizado no território do município de Nossa Senhora do Socorro.

“Na tarde de ontem, recebemos as imagens das câmeras de segurança e iniciamos as investigações. Já temos suspeitos, mas contamos com a colaboração da população para identificação e localização dos investigados”, ressaltou o delegado Hugo Leonardo.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam contribuir com a identificação e a localização dos investigados sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações e foto da SSP