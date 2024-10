POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS DOS SUSPEITOS DO ROUBO QUE RESULTOU NA MORTE DE SENHOR NO CENTRO DE ARACAJU

A Delegacia de Roubos e Furtos (Derof), vinculada ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), divulgou a imagem dos dois suspeitos do roubo que resultou na morte de um senhor possivelmente por infarto no Centro de Aracaju. O caso ocorreu nesta segunda-feira, 21.

De acordo com a delegada Thereza Simony, responsável pela investigação, o fato ocorreu por volta das 7h, quando um senhor que trabalhava em um estacionamento foi abordado por dois homens na avenida Rio Branco, na região central da capital.

“Eles entraram no estacionamento, abordaram a vítima e a colocaram dentro do seu próprio carro e saíram do local. A vítima foi encontrada já na rua Itabaiana, a pouco metros do local, sem vida. Possivelmente, vítima de um infarto”, explicou a delegada.

Logo após o registro da ocorrência, os primeiros levantamentos da investigação foram iniciados e imagens de câmeras de segurança foram coletadas pela Polícia Civil. As imagens mostram os dois homens correndo logo após o fato.

“Estamos divulgando as imagens dos dois homens suspeitos de cometerem o roubo, e pedimos a colaboração da população para chegarmos aos suspeitos dessa investida criminosa”, enfatizou Thereza Simony.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias que possam levar à identificação e à localização dos suspeitos do roubo que resultou na morte de um senhor sejam repassadas à polícia pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

