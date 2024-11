POLÍCIA CIVIL DIVULGA IMAGENS E PROCURA SUSPEITO DE FURTAR MOTOCICLETA NO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

A Delegacia Especial de Roubos e Furtos de Veículos procura o suspeito de furtar uma motocicleta, na tarde da quinta-feira, 21, no bairro Atalaia, em Aracaju. Informações sobre a identidade e a localização do autor podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia (181).

Segundo imagens levantadas pela Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 14h47, após um montador de móveis, proprietário da motocicleta CG Titan, estacionar o veículo em frente a um condomínio da Atalaia e, ao seguir para a execução do serviço, ter a moto subtraída.

Depois do crime, a vítima registrou Boletim de Ocorrência, e a Polícia Civil foi até o local do ocorrido, onde foram levantadas imagens, inclusive captando o momento exato do delito. No vídeo, é possível ver um suspeito, trajando camisa de time de futebol, se aproximar do veículo e, com o auxílio do uso de ferramentas, furtar a CG Titan.

Após o crime, o investigado fugiu, levando o veículo de duas rodas. Diante do crime, a Delegacia Especial de Roubos e Furtos de Veículos pede o auxílio da população, no sentido de denunciar a identidade e a localização do investigado. Informações podem ser enviadas para o Disque-Denúncia 181, sendo o sigilo garantido.

