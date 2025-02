Polícia civil divulga retrato falado de suspeito de estupro em Itabaiana

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Atentimento a Grupos Vulneráveis de Itabaiana, divulga nesta segunda-feira, 10, o retrato falado de um homem suspeito de cometer um crime de estupro contra uma jovem de 18 anos. O delito ocorreu no dia 17 de janeiro, por volta das 16h40, em uma estrada de barro no bairro Coruja, no município itabaianense.

Segundo o relato da vítima, ela voltava para casa sozinha quando decidiu pegar um atalho. Nesse momento, foi surpreendida por um homem, que a puxou por trás e a derrubou. Em seguida, ele a levou para uma área de matagal, onde cometeu o crime. A jovem tentou reagir, mas não conseguiu se desvencilhar do agressor. Ainda abalada, a vítima só procurou a polícia dias depois.

Retrato falado foi elaborado com técnica papiloscópica avançada

A representação facial do suspeito foi produzida por papiloscopista da Coordenadoria-Geral de Perícias, com base em entrevista detalhada da vítima. Durante o processo, foram coletadas informações sobre as características físicas e psicológicas do criminoso, além de aspectos antropométricos que ajudaram na reconstrução da imagem.

A montagem do retrato foi realizada com um banco de imagens digitais e programas de edição avançados, tornando a ilustração o mais próximo possível da aparência real do suspeito. Ao final do procedimento, a vítima confirmou um grau de semelhança de 70% com o agressor.

“Caso você reconheça, saiba quem seja esse indivíduo ou tenha qualquer informação que possa ajudar na elucidação do crime, entre em contato”, solicitou a delegada Jéssica Garcia, que investiga o caso. A Polícia Civil esclarece que o contato pode ser feito anonimamente pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte SSP