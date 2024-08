POLÍCIA CIVIL E EMSURB RESGATAM E APREENDEM CAVALOS EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS E ABANDONO EM ARACAJU

Na manhã desta sexta-feira, 23, a Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama), em conjunto com a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), apreendeu seis cavalos que estavam abandonados em via pública, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Os animais, soltos na via pública, estavam pondo em risco a circulação de pedestres e condutores de veículos, sendo assim apreendidos e encaminhados para o Centro de Apreensão de Animais Bovinos e Equinos da Prefeitura de Aracaju.

Alguns dos cavalos apresentavam feridas características de maus-tratos. Assim, os tutores de quatro dos animais resgatados foram ouvidos em procedimento policial que será enviado à Justiça visando as respectivas responsabilizações criminais.

A Polícia Civil reforça o pedido para que informações sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo da fonte é garantido.