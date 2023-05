Polícia Civil e Instituto de Identificação investigam denúncia de venda de agendamento para RG

A Polícia Civil e o Instituto de Identificação informaram, nesta sexta-feira (25), que será aberto um inquérito policial para apurar as denúncias de venda de agendamento para a solicitação do documento de RG, também conhecido como carteira de identidade.

De acordo com o delegado André Baronto, a SSP determinou a abertura do inquérito. “Com objetivo de investigar possíveis fraudes no agendamento para a emissão de carteiras de identidade. Em decorrência do tempo de processamento da solicitação, outras pessoas estariam fornecendo esse agendamento e iremos apurar se houve algum tipo de fraude”, explicou.

Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, assim que a instituição foi comunicada, os sistemas de dados foram colocados à disposição da SSP. “Para garantir que se o fato for confirmado as providências sejam adotadas, pois é uma ação que não pode ocorrer no Instituto de Identificação”, concluiu.

Com informações da SSP